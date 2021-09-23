Військові показали своїх домашніх улюбленців з передової: зворушливі фото
Джерело:Фейсбук 93-тя ОМБр Холодний Яр
У фейсбук на офіційній сторінці 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" розмістили фото домашніх улюбленців військових. Які чотирилапі друзі допомагають захищати кордони – читайте у матеріалі.
На сторінці 93-тя ОМБр Холодний Яр з'явився допис, в якому були світлини котів та собак, які супроводжують та допомагають українським військовим на передовій.
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"Що б там не казали про "милих пухнастиків", тварини війни завжди мають свій характер", – підписали допис з чотирилапими.
Дивіться фото: які домашні улюбленці є на передовій
Як можна допомогти тваринам
Європейська конвенція про захист домашніх тварин декларує, що моральним обов'язком будь-якої людини має бути повага до всіх живих істот.Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.
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Найкращою допомогою для безпритульної тварини буде — забрати її. Якщо такої можливості немає, то варто знати організації, які займаються захистом тварин в Україні.
- Київське товариство захисту тварин.
- Благодійний фонд "Кото-Ярмарок": доброчинний проєкт, головною місією якого є пошук домівок безхатнім котикам.
- Благодійний проєкт "Хочу Собаку": інтернет-майданчик для пошуку нових власників
- Черкаське міське товариство захисту тварин "Друг".
- Animal Id Info: міжнародна онлайн-платформа, яка об’єднує дані про ідентифікованих тварин, їх власників та організацій, які працюють з тваринами.
- PetAdvisor: рекомендаційний центр для власників тварин з переліком найпоширеніших захворювань та рейтингом закладів із відгуками клієнтів.