На странице 93-ей ОМБр Холодный Яр появился сообщение, в котором были фотографии котов и собак, что сопровождают и помогают украинским военным на передовой.
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"Что бы там ни говорили о "милых пушистиках", животные войны всегда имеют свой характер", — подписали сообщение с четвероногими.
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Как можно помочь животным
Европейская конвенция о защите домашних животных декларирует, что моральным долгом любого человека должно быть уважение ко всем живым существам.
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Лучшей помощью для бездомного животного будет – забрать его. Если такой возможности нет, то стоит знать организации, занимающиеся защитой животных в Украине.
- Киевское общество защиты животных.
- Благотворительный фонд "Кото-ярмарка": благотворительный проект, главной миссией которого является поиск домов бездомным котикам.
- Благотворительный проект "Хочу Собаку": интернет-площадка для поиска новых владельцев.
- Черкасское городское общество защиты животных "Друг".
- Animal Id Info: международная онлайн-платформа, объединяющая данные об идентифицированных животных, их владельцев и организаций, работающих с животными.
- PetAdvisor: рекомендательный центр для владельцев животных с перечнем самых распространенных заболеваний и рейтингом заведений с отзывами клиентов.