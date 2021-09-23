На сторінці 93-тя ОМБр Холодний Яр з'явився допис, в якому були світлини котів та собак, які супроводжують та допомагають українським військовим на передовій.

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"Що б там не казали про "милих пухнастиків", тварини війни завжди мають свій характер", – підписали допис з чотирилапими.

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Як можна допомогти тваринам

Європейська конвенція про захист домашніх тварин декларує, що моральним обов'язком будь-якої людини має бути повага до всіх живих істот.

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.

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Найкращою допомогою для безпритульної тварини буде — забрати її. Якщо такої можливості немає, то варто знати організації, які займаються захистом тварин в Україні.