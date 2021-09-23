Свідком історії про собаку став львівський науковець Юрій Підлісний. Він ще разом із 10 відпочивальниками був на каяках Дністром, коли до їхнього табору прибилася тварина.
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Двоє з відпочивальників – Григорій та його дочка – вирішили забрати собаку до себе до дому.
Собака прив'язалась до туристів
Пан Григорій, який урятував собаку, згадав, що спочатку його помітили, коли туристи ночували у перший вечір. Це було на річці Серет, яка впадає у Дністер.
Ми сплавлялися і побачили собаку. Подумали, класно, пожартували. Діти її годували. Зранку проснулися і бачимо, що знову та собака з нами,
– відзначив чоловік.
Наступного ранку табір згорнули, і відпочивальники почали сплавлятися по Дністру.
"Ні з того ні з сього, дивлюся – а собака пливе! Там Дністер дуже широкий. Метрів 150 – 200, а він перепливає з берега на берег. Я просто був шокований", – наголосив Григорій.
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Тварину порівняли з Хатіко
Коли сплав завершився, то Григорій із донькою сіли в машини та поїхали додому. Проте батько з дочкою вирішили повернутися по собаку. Знайшли тварину на місці паромної переправи – сиділа по ту сторону річки. Туристи назвали її пані Лариса.
Георгій та його донька із собакою / Фото з фейсбук-сторінки Юрія Підлісного
Григорій підійшов до паромника і запитав, чи не бачив він собаки з чорним хутром. "А він каже і сміється: "А ось ваш Хатіко. На протилежному боці чекає цілий день". Сонце заходить, а там тільки вушка стирчать".
Чоловік гукнув собаку ім'ям Лариса, а вона відкликалась. "Вона чух-чух – перебігла і переплила ту річку", – розповів Григорій.
Собака поки на Тернопільщині
Собака, який вирізняється вірністю, тимчасово живе у містечку Чортків на Тернопільщині. Туристи планували забрати його до себе додому, але живуть на останньому поверсі багатоповерхівки.
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Тварину тимчасово завезли до тітки в село. Господарка Марія Пристай відзначила, що собака поводиться спокійно.
Дуже ласки хоче, а також гратися і бігати. Чемненька, курей, гусей, качок не чіпає. Біля кліток кроликів сидить цілий день,
– запевнила господарка.
Для пані Лариси шукають господарів
Наразі для собаки шукають того, хто б взяв її до себе додому. Поки тварина чекає на нових господарів, то у селі вже встигла подружитися ще з іншими собаками.
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Тварина добре ставиться до всіх чотирилапих знайомих. Хоч підвищеної уваги до себе не полюбляє.
"Якщо хтось її візьме, то не пошкодуєте. Гарантую!" – підсумував Григорій.