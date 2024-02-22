Собака Джо Байдена щонайменше 24 рази кусала працівників Секретної служби: вівчарку виселили

Німецька вівчарка президента США Джо Байдена, Командор, скоїла на агентів Секретної служби США щонайменше 24 напади. Це ставалося до того, як собаку виселили з Білого дому.

Поведінка Командора викликала занепокоєння серед персоналу. Щоб уникнути укусів собаки, співробітники були змушені змінити свої звички. Один з листів Секретної служби США показав, що співробітникам доводилося проявити "креативність", щоб триматися трохи далі від вівчарки.

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Командор скоїв щонайменше 24 напади

Від укусів постраждали агенти Секретної служби США, члени охорони президента Байдена та інші співробітники. Згідно з документами, інциденти з укусами Командора сталися як всередині, так і за межами резиденції Білого дому, а також у будинках родини Байденів.

Один із найсерйозніших інцидентів трапився в липні 2023 року – собака вкусив агента служби безпеки за передпліччя. Для лікування рани знадобилося накласти 6 швів. За словами журналістів, поведінка собак негативно вплинула на стосунки президента з працівниками Секретною службою.

Собака Командор / Фото Oliver Contreras, Sipa USA via AP file

В офіційних документах собака описується як такий, що демонструє все більш неконтрольовану поведінку. Окремо згадується інцидент, коли перша леді Джилл Байден не змогла зупинити собаку від нападу на офіцера.

Байденам шкода щодо поведінки собаки

У заяві, наданій джерелом, близьким до сім'ї Байденів, повідомляється, що Байдени глибоко засмучені й в них "розбите серце" через напади Командора.

Вони були розбиті через це. Вони просили вибачення перед постраждалими від укусів, декому віднесли квіти. Командора занадто сильно опікували. Хоч Байдени намагалися працювати над його поведінкою, їм довелося дозволити йому піти жити з іншими членами сім'ї,

— йдеться у повідомленні.

Інциденти з укусами за участю Командора були класифіковані як виробничі травми. Повідомляється, що всі події ретельно задокументовані відповідно до вказівок Секретної служби та Міністерства внутрішньої безпеки США.

Байден зі своїми собаками / Фото Білий дім

Вівчарку виселили з Білого дому

Після останніх нападів, Елізабет Александер, директор із комунікацій Байдена, сказала, що собака Командор більше не живе з родиною у Білому домі.

У своїй заяві вона додала, що президент і перша леді "дуже піклуються про безпеку тих, хто працює в Білому домі, і тих, хто захищає їх щодня".