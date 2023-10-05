Вівчарку Байдена виселяють з Білого дому

Після цього прессекретар першої леді Джилл Байден повідомив, що пес більше не живе в Білому домі. Причиною, очевидно, стала серія випадків укусів за участю співробітників і співробітників Секретної служби.

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Елізабет Александер, директор із комунікацій Байдена, сказала, що собака більше не живе з родиною у Білому домі.

Командора зараз немає в кампусі Білого дому, поки оцінюються наступні кроки,

— сказала вона.

Цей крок відбувся через кілька днів після того, як 2-річна німецька вівчарка Командер вкусила офіцера секретної служби. Це був 11-й епізод «агресивної поведінки» вихованців президента, багато з них стосувалися Командора та офіцерів і агентів, які захищають президента.

У своїй заяві пані Александер додала, що президент і перша леді "дуже піклуються про безпеку тих, хто працює в Білому домі, і тих, хто захищає їх щодня".

Де зараз живе Командор і коли зможе повернутися до Білого дому – невідомо.

Командор скоїв 11 нападів

Внутрішні електронні листи, отримані групою консервативних активістів і оприлюднені цього літа, задокументували 10 випадків "агресивної поведінки" улюбленців президента.

Собака Командор / Фото Oliver Contreras, Sipa USA via AP file

В одному з цих епізодів, згідно з електронними листами, агент був "приголомшений", коли Командор почав гавкати на нього з вершини сходів Білого дому, і він відчув потребу підняти стілець, на якому сидів, щоб використовувати його як щит.

Агенти Секретної служби не несуть відповідальності за домашніх улюбленців президента, але вони часто опиняються біля собак, коли патрулюють територію Білого дому або виконують свої обов'язки як захисники президента та його родини.

Білий дім може бути стресовим середовищем для сімейних домашніх тварин, і перша сім'я продовжує працювати над тим, щоб допомогти Командору впоратися з цим,

— сказала пані Александр.

Раніше Байдени мали проблеми з іншою собакою – Мейджором, яку довелося відправити жити в Делавер після неодноразових інцидентів, пов'язаних з укусами в Білому домі. Ще одна німецька вівчарка Чемп, яка була у сім'ї Байденів, померла у червні 2021 року у віці 13 років.

У грудні 2021 року після від'їзду Мейджора та смерті Чемпа Байдени завели у Білому домі Командера, який був ще щеням.