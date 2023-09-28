Вівчарка Байдена вкусила співробітницю секретної служби США

Повідомляється, що це вже одинадцятий випадок з жовтня 2022 року, коли президентський собака вкусив людину. Перша леді Джилл Байден підкреслила, що напружена атмосфера в Білому домі потенційно може викликати стрес у домашніх тварин.

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Під час інциденту, який стався ввечері в понеділок, 25 вересня, жінці-офіцеру знадобилася медична допомога від внутрішньої медичної групи Білого дому.

Президент і перша леді глибоко цінують непохитну відданість і службу співробітникам Секретної служби та персоналу Білого дому. Їхні невпинні зусилля щодо забезпечення їхньої безпеки, безпеки їхніх родин і безпеки нації дуже цінуються,

– йдеться у коментарі.

Згодом перша леді США Джилл Байден передала через свого прессекретаря, що адаптація до Білого дому може бути складною для домашніх тварин. Вона разом із президентом Байденом докладає зусиль, щоб забезпечити комфортні умови для проживання свого улюбленця Командера на території президентської резиденції.

Командер нашкодив 10 людям

Judicial Watch у липні 2023 року оприлюднила записи, отримані під час судового розгляду, в яких виявлено 10 випадків укусів різного ступеня тяжкості вівчаркою президента Байдена. Ці випадки мали місце в період з жовтня 2022 року по січень 2023 року.

Відповідно до документів, оприлюднених асоціацією, офіцер Секретної служби був госпіталізований після того, як отримав укуси плеча та стегна під час інциденту, який стався торік.

Байдени та їхній собака Командер​ / Фото Shutterstock

Раніше Байдени мали проблеми з іншою собакою – Мейджором, яку довелося відправити жити в Делавер після неодноразових інцидентів, пов'язаних з укусами в Білому домі. Ще одна німецька вівчарка Чемп, яка була у сім'ї Байденів, померла у червні 2021 року у віці 13 років.

У грудні 2021 року після від'їзду Мейджора та смерті Чемпа Байдени завели у Білому домі Командера, який був ще щеням.