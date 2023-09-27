Власник кота Патрона мешкає в обласному центрі. Майор поліції Одеси Юрій Душак дав таке прізвисько своєму пухнастому другу, якого зустрів у складі зведеного загону на Херсонщині.

Більшість називають так собак, у нас же Патроном був кіт. Піклуватись про нього було одне задоволення, адже пухнастий завжди знаходився біля нас, як талісман. Таке ім'я він отримав не випадково – на шиї кіт носив патрон, який мав "подати" нам для останнього російського окупанта,

– розповів Душак.

Тож у котика чорно-білого забарвлення був незвичайний "нашийник" – це мотузка, на кінці якої прив'язана куля.

У поліції Одеси з'явився кіт Патрон з "сюрпризом" / Фото МВС України

Хто такий пес Патрон?

Пес Патрон — український собака-винюхувач вибухівки, талісман Державної служби з надзвичайних ситуацій. Здобув велику популярність за часів повномасштабної російсько-української війни.

За даними ДСНС, до 19 березня Патрон допоміг виявити понад 90 вибухових пристроїв, встановлених російськими військами. Торік пес Патрон став директором департаменту комунікацій UAnimals. Він допомагає тваринам в Україні та збирає пожертви для їхнього порятунку.

До слова, у липні пес Патрон потрапив під обстріл. На сторінці собаки-зірки розповіли, що інцидент стався під час розміновування поблизу Балаклії, що у Харківській області. А трохи згодом, у кінці серпня, завдяки ініціативі Укрпошти та відомому українському псу Патрону було реконструйовано вольєри для тварин у Гостомельському притулку.