Історією тезки знаменитого пса Патрона поділилася пресслужба Міністерства внутрішніх справ України. Відомств опублікувало й фотографію хвостатого.

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