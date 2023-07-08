Патрон зауважив, що робота була ефективною. На щастя, всі повернулися додому живі та здорові. Водночас Патрон нагадав, що Балаклію продовжують обстрілювати.

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Я почув свист і гул, але подумав, що то мої збираються керовано підірвати вибухонебезпечні предмети. Та Михайло чомусь хутко мене переніс в укриття та накрив собою. Тоді я зрозумів, що це була ворожа ракета,

– розповів Патрон.

Він наголосив, що ракета була дуже близько. На жаль, цей обстріл забрав життя людини. Окрім того, відомо про ще 9 постраждалих.

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Пес Патрон наголосив, що був в укритті. Чотирилапого героя врятувала його людина.

"Я пишу це не для того, щоб вас налякати, що я міг загинути. Я пишу, щоб ще раз підкреслити чому важливо бути в укриттях і брати туди з собою своїх чотирилапих", – заявив Патрон.

Люди з різних куточків світу залишили Патрону чимало теплих коментарів та сердечок, які так любить маленький герой.

Зауважте! Раніше Пес Патрон показав фото з ветлікарні. Він розповів, що пройшов плановий огляд та здав аналізи. Це необхідно робити через небезпечну роботу Патрона.