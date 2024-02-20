Норвегія може побудувати паркан на кордоні зі Швецією

Спільними зусиллями Норвезьке управління з безпеки харчових продуктів та Агентство з охорони навколишнього середовища розробили план дій для боротьби зі значною загрозою, яку становлять дикі кабани для комерційного свинарства.

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У новій пропозиції влада розглядає план знищення до 2 000 диких кабанів, дозволити мисливцям продавати їхнє м'ясо і зобов'язати фермерів встановлювати спеціальні огорожі в місцях, де свині вирощуються у відкритому ґрунті.

Регуляторні органи запропонували побудувати паркан на норвезькому боці кордону, щоб утримати диких кабанів від перетину кордону зі Швеції. За оцінками, популяція диких кабанів у Швеції сягає 300 000 особин. Чиновники черпають натхнення з досвіду Данії, якій вдалося ефективно запобігти подібному вторгненню кабанів зі Швеції.

У зв'язку з виявленням африканської чуми свиней у диких кабанів у Швеції, чиновники охорони здоров'я видали рекомендації щодо запобігання поширенню цього серйозного вірусного захворювання. Африканська чума свиней, яка фіксується в Європі з 2007 року, була виявлена в тушах диких кабанів торік.

Українців попередили про вовчу зграю на кордоні з Молдовою

Біля кордону з Молдовою, на Одещині, прикордонники за допомогою технічних засобів зафіксували рух вовків.

Закликаємо уникати незаконних мандрівок і не наражатися на небезпеку,

– додали прикордонники.

В службі наголосили, що зазвичай хижаки пересуваються не поодинці, а зграями.