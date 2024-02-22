Поведение Командора вызвало беспокойство среди персонала. Во избежание укусов собаки, сотрудники были вынуждены изменить свои привычки. Одно из писем Секретной службы США показало, что сотрудникам приходилось проявить “креативность”, чтобы держаться чуть дальше от овчарки.

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Командор совершил по меньшей мере 24 нападения

От укусов пострадали агенты Секретной службы США, члены охраны президента Байдена и другие сотрудники. Согласно документам, инциденты с укусами Командора произошли как внутри, так и за пределами резиденции Белого дома, а также в домах семьи Байденов.

Один из самых серьезных инцидентов случился в июле 2023 года – собака укусила агента службы безопасности за предплечье. Для лечения раны понадобилось наложить 6 швов. По словам журналистов, поведение собак негативно повлияло на отношения президента с работниками Секретной службой.

Собака Командор / Фото Oliver Contreras, Sipa USA via AP file

В официальных документах собака описывается как такая, демонстрирующая все более неконтролируемое поведение. Отдельно упоминается инцидент, когда первая леди Джилл Байден не смогла остановить собаку от нападения на офицера.

Байденам жаль насчет поведения собаки

В заявлении, предоставленном источником, близким к семье Байденов, сообщается, что Байдены глубоко расстроены и у них "разбито сердце" из-за приступов Командора.

Они были разбиты из-за этого. Они просили прощения перед пострадавшими от укусов, некоторым отнесли цветы. Командора слишком сильно опекали. Хотя Байдены пытались работать над его поведением, им пришлось позволить ему уйти жить с другими членами семьи,

- говорится в сообщении.

Инциденты с укусами с участием Командора были классифицированы как производственные травмы. Сообщается, что все события тщательно задокументированы в соответствии с указаниями Секретной службы и Министерства внутренней безопасности США.

Байден со своими собаками / Фото Белый дом

Овчарку выселили из Белого дома

После последних нападений, Элизабет Александер, директор по коммуникациям Байдена, сказала, что собака Командор больше не живет с семьей в Белом доме.

В своем заявлении она добавила, что президент и первая леди "очень заботятся о безопасности тех, кто работает в Белом доме, и тех, кто защищает их ежедневно".