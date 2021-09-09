Американка Сара Мартін нещодавно закінчила Університет Південної Флориди. Дівчина стала магістром в області глобальної стійкості.

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Без пацюка не було б диплома

23-річна Сара вдячна своєму пацюку Ремі, адже той став її підтримкою під час навчання. Тваринка допомагала власниці заспокоюватися та долати хвилювання у непростих ситуаціях.



Дівчина прийшла на випуск із пацюком / Фото інстаграм @saraxmartin

Цікаво! Ремі – домашній пацюк породи дамбо. Цей вид популярний завдяки своїм великим вухам. Породу назвали на честь слоненяти Дамбо з однойменного мультфільму.

Незадовго до випуску подруга Сари сказала, що вони обов'язково повинні сфотографуватися із пацюком. Дівчині ця ідея дуже сподобалася. Вона навіть змайструвала для Ремі власну академічну шапочку.



Для Ремі зробили спеціальну шапочку / Фото інстаграм @saraxmartin

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Публікувала фото ще під час навчання

Ще за кілька місяців до випуску Сара почала публікувати фотографії Ремі на своїх сторінках у соцмережах. Популярною стала світлина, на якій щур одягнутий у саморобний капелюх повара – як герой мультфільму "Рататуй".

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.



Ремі у шапочці повара / Фото інстаграм @saraxmartin

Радує власницю вже 2 роки

Ремі та Сара зустрілися у листопаді 2019 року. Дівчина вирішила завести тваринку, щоб врятуватися від почуття самотності та ізоляції.

Я закінчила бакалавріат на рік раніше, тому всі мої друзі ще навчалися в старших класах. Мої уроки відбувалися ввечері, а їх – удень. Я жила одна. У мене не було сусідів по кімнаті, – розповідає про причини своєї самотності Сара.

Долати стрес дівчині завжди допомагали тварини – Сара звикла до них на фермі, де виросла. Студентка вирішила придбати собі улюбленця, який би допоміг боротися із самотністю.

Вибір зупинила на щурі – адже вони невеликі та невибагливі у догляді.



Ремі та Сара живуть разом вже 2 роки / Фото інстаграм @saraxmartin

Зараз Ремі навіть подорожує разом із дівчиною. Розумний пацюк вміє ходити в туалет на лоток, що значно спрощує життя його власниці.

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Сара та Ремі з нетерпінням сподіваються на нові пригоди, що чекають їх після випускного.