Американка Сара Мартин недавно закончила Университет Южной Флориды. Девушка стала магистром в области глобальной устойчивости.

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Без крысы не было бы диплома

23-летняя Сара благодарна своей крысе Реми, ведь тот стал ее поддержкой во время обучения. Животное помогало хозяйке успокаиваться и преодолевать волнение в сложных ситуациях.



Девушка пришла на выпуск с крысой / Фото инстаграм @saraxmartin

Интересно! Реми – домашняя крыса породы дамбо. Этот вид популярен благодаря своим большим ушам. Породу назвали в честь слоненка Дамбо из одноименного мультфильма.

Незадолго до выпуска подруга Сары сказала, что они обязательно должны сфотографироваться с крысой. Девушке эта идея очень понравилась. Она даже смастерила для Реми собственную академическую шапочку.



Для Реми сделали специальную шапочку / Фото инстаграм @saraxmartin

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Публиковала фото еще во время учебы

Еще за несколько месяцев до выпуска Сара начала публиковать фотографии Реми на своих страницах в соцсетях. Популярной стала фотография, на которой крыса одета в самодельную шапочку повара – как герой мультфильма "Рататуй".

Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или выходками. Еще больше удовольствия – наблюдать за собственными домашними любимцами, о которых заботиться легко с Purina®. Сбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Поэтому красивые фото и видео вам гарантированы.



Реми в шапочке повара / Фото инстаграм @saraxmartin

Радует владелицу уже 2 года

Реми и Сара встретились в ноябре 2019 года. Девушка решила завести животное, чтобы спастись от чувства одиночества и изоляции.

Я закончила бакалавриат на год раньше, поэтому все мои друзья еще учились в старших классах. Мои уроки проходили вечером, а их – днем. Я жила одна. У меня не было соседей по комнате, – рассказывает о причинах своего одиночества Сара.

Преодолевать стресс девушке всегда помогали животные – Сара привыкла к ним на ферме, где выросла. Студентка решила приобрести себе любимца, который бы помог бороться с одиночеством.

Выбор пал на крысу – ведь они небольшие и неприхотливы в уходе.



Реми и Сара живут вместе уже 2 года / Фото инстаграм @saraxmartin

Сейчас Реми даже путешествует вместе с девушкой. Умная крыса умеет ходить в туалет на лоток, что значительно упрощает жизнь его хозяйки.

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