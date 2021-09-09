Американка Сара Мартин недавно закончила Университет Южной Флориды. Девушка стала магистром в области глобальной устойчивости.
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Без крысы не было бы диплома
23-летняя Сара благодарна своей крысе Реми, ведь тот стал ее поддержкой во время обучения. Животное помогало хозяйке успокаиваться и преодолевать волнение в сложных ситуациях.
Девушка пришла на выпуск с крысой / Фото инстаграм @saraxmartin
Незадолго до выпуска подруга Сары сказала, что они обязательно должны сфотографироваться с крысой. Девушке эта идея очень понравилась. Она даже смастерила для Реми собственную академическую шапочку.
Для Реми сделали специальную шапочку / Фото инстаграм @saraxmartin
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Публиковала фото еще во время учебы
Еще за несколько месяцев до выпуска Сара начала публиковать фотографии Реми на своих страницах в соцсетях. Популярной стала фотография, на которой крыса одета в самодельную шапочку повара – как герой мультфильма "Рататуй".
Реми в шапочке повара / Фото инстаграм @saraxmartin
Радует владелицу уже 2 года
Реми и Сара встретились в ноябре 2019 года. Девушка решила завести животное, чтобы спастись от чувства одиночества и изоляции.
Я закончила бакалавриат на год раньше, поэтому все мои друзья еще учились в старших классах. Мои уроки проходили вечером, а их – днем. Я жила одна. У меня не было соседей по комнате, – рассказывает о причинах своего одиночества Сара.
Преодолевать стресс девушке всегда помогали животные – Сара привыкла к ним на ферме, где выросла. Студентка решила приобрести себе любимца, который бы помог бороться с одиночеством.
Выбор пал на крысу – ведь они небольшие и неприхотливы в уходе.
Реми и Сара живут вместе уже 2 года / Фото инстаграм @saraxmartin
Сейчас Реми даже путешествует вместе с девушкой. Умная крыса умеет ходить в туалет на лоток, что значительно упрощает жизнь его хозяйки.
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Сара и Реми с нетерпением надеются на новые приключения, которые ждут их после выпускного.