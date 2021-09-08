Всего от участников было подано более 2 тысяч заявок, а в финал попало только более 40 работ.

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"Огромное количество изображений, которые мы получаем каждый год, демонстрируют стремление к участию в охране природы. А также напоминают нам, что дикая природа действительно невероятная и забавная. Мы должны сделать все возможное, чтобы ее защитить", — сообщил один из основателей конкурса Пол Джойсон-Хикс.

Голосование за самый лучший снимок продлится до 10 октября 2021 года. Победители будут объявлены на церемонии награждения 22 октября.

Что известно о конкурсе

Международный конкурс Comedy Wildlife Photography Awards был основан в 2015 году фотографами Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом. Цель конкурса призвать беречь дикую природу, однако делают они это в позитивной форме.

На досуге или отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. С кормом Purina® это легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.

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Смотрите фото, которые попали в финал конкурса: