Всього від учасників було подано понад 2 тисяч заявок, а до фіналу потрапило тільки понад 40 робіт.
Цікаво 6 способів захистити домашніх улюбленців від бліх: плюси та мінуси
"Величезна кількість зображень, які ми отримуємо щороку, демонструють прагнення до участі в охороні природи. А також нагадують нам, що дика природа дійсно неймовірна та кумедна. Ми повинні зробити все можливе, щоб її захистити", – повідомив один із засновників конкурсу Пол Джойсон-Хікс.
Голосування за найкращий знімок триватиме до 10 жовтня 2021 року. Переможці будуть оголошені на церемонії нагородження 22 жовтня.
Що відомо про конкурс
Міжнародний конкурс Comedy Wildlife Photography Awards був заснований у 2015 році фотографами Полом Джойнсоном-Хіксом і Томом Салламом. Конкурс має на меті закликати берегти дику природу, проте роблять вони це у позитивній формі.
Читайте також Лисеня влаштувало "атаку" на фотографа: курйозне відео
Дивіться фото, які потрапили до фіналу конкурсу: