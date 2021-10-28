У зоопарку розповідають, що процес висиджування яєць триває близько 6 тижнів. Зараз мама й татко не відходять від своїх малюків, адже ті ще дуже слабенькі та беззахисні.

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Пташенята вилуплюються у холодну пору року

Батьківщиною чорних лебедів є Австралія. Там ці птахи виводять потомство переважно взимку. Ось і в Україні продовжують цю "традицію": привезені птахи також висиджують яйця у холодні місяці.

Пухнасті сіренькі "клубочки" ще зовсім маленькі і беззахисні. Їхні лапки ще настільки слабкі, що не здатні втримати вагу тільця, – розповідають у зоопарку.

Молоді батьки увесь час перебувають поруч із малюками. Вони по черзі дбайливо доглядають за пташенятами.



Чорні лебеді із потомством / Скриншот з відео

У гнізді є ще 2 яєчка

Час від часу мама або тато сідають у гніздо – там є ще 2 яйця.

Яйця самка відклала на початку вересня. Відтоді у вольєрі панувала особлива атмосфера. Працівники зоопарку намагались не турбувати майбутніх батьків, – діляться у зоопарку.

Появи на світ маленьких лебедят у "Подільському зоопарку" чекали кілька років. 2 роки тому лебедям звели будиночок на воді, але вони не вподобали його. Самостійно побудували собі гніздо в кущах просто неба.

Коли самка сиділа на яйцях, то майже не вставала з гнізда. Працівники поставили біля неї миски з їжею та водою, щоб пташка не голодувала. Майбутній тато також дбав про маму: час від часу замінював її у гнізді, щоб вона могла відпочити, поїсти та причепуритися.

Поки що птахи перебувають у відкритому вольєрі, але вже незабаром переїдуть у теплий зимівник.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

Подивіться відео про родину чорних лебедів у Подільському зоопарку:

На відео можна почути унікальний голос чорних лебедів.

Чорні лебеді: що відомо

У природі чорні лебеді живуть в Австралії, на Тасманії, а також у Новій Зеландії. В Європі цих птахів утримують тільки в зоопарках та заказниках.

В Європі цих птахів утримують тільки в зоопарках та заказниках. Чорні лебеді трохи менші розміром за відомих нам лебедів-шипунів.

Чорні лебеді мають голос, на відміну від лебедів шипунів. Своїм голосом вони можуть "вітатися" один з одним або кликати членів своєї зграї.

Своїм голосом вони можуть "вітатися" один з одним або кликати членів своєї зграї. Багато водних птахів, а також інші види лебедів, є перелітними. Натомість чорні лебеді не перелітають нікуди, все життя живучи приблизно в одному регіоні. Через несприятливі умови вони можуть покинути гніздо та зробити нове, але зазвичай це відбувається в межах 100 кілометрів від попереднього місця проживання.

Джерело: Вікіпедія

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Текст повідомлення:

У родині чорних лебедів з Подільського зоопарку поповнення. Після довгого очікування з яєць, які самка та самець невтомно висиджували близько шести тижнів, один за одним вилупилось четверо пташенят. Пухнасті сіренькі клубочки ще зовсім маленькі та беззахисні. Їхні лапки ще настільки слабкі, що не здатні втримати вагу тільця. Молоді батьки від малюків не відходять. Дбайливо доглядають за потомством. Час від часу вони по черзі сідають на гніздо, щоб зігріти своїм теплом ще два яєчка. Яйця самка відклала на початку вересня. Відтоді у вольєрі панувала особлива атмосфера. Працівники зоопарку намагались не турбувати майбутніх батьків. Народження потомства в родині чорних лебедів чекали кілька років. Два роки тому для них збудували будиночок на воді, щоб молоді птахи вчились гніздуватись. Втім, комфортабельну оселю лебеді не облюбували. Звели своє гніздо, у кущах просто неба. Коли самка відклала яйця, з гнізда практично не вставала. Аби майбутня мама не голодувала, працівники зоопарку поставили поряд із гніздом миску з кормом і водою. Не забував дбати про свою половинку і майбутній батько. Час від часу він підходив до гнізда і змінював лебедицю, аби та могла відпочити і причепуритись. Чорні лебеді – птахи, які обирають собі пару на все життя. Вони разом будують гніздо, висиджують потомство, а потім разом доглядають за пташенятами. На батьківщині чорних лебедів, в Австралії, потомство в родині цих птахів з'явяється, переважно, в зимовий період. Австралійський ритм життя зберігають і виводять своїх пташенят у холодну пору року і птахи, привезені до Європи. Оскільки холодна, волога погода наприкінці осені і взимку може завдати шкоди здоров'ю пташенят, лебедицю з потомством невдовзі переведуть до теплого зимівника. А поки що у вінничан та гостей міста є можливість побачити перші кроки малюків у відкритому вольєрі.