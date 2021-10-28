В зоопарке рассказывают, что процесс высиживания яиц длится около 6 недель. Сейчас мама и папа не отходят от своих малышей, ведь те еще очень слабенькие и беззащитные.

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Птенцы вылупляются в холодное время года

Родиной черных лебедей является Австралия. Там эти птицы выводят потомство в основном зимой. Вот и в Украине продолжают эту "традицию": привезенные птицы тоже высиживают яйца в холодные месяцы.

Пушистые серенькие "клубочки" еще совсем маленькие и беззащитные. Их лапки еще настолько слабы, что не способны удержать вес тельца, – рассказывают в зоопарке.

Молодые родители постоянно находятся рядом с малышами. Они по очереди бережно ухаживают за птенцами.



Черные лебеди с потомством / Скриншот с видео

В гнезде есть еще 2 яичка

Иногда мама или папа садятся в гнездо – там есть еще 2 яйца.

Яйца самка отложила в начале сентября. С тех пор в вольере царила особая атмосфера. Сотрудники зоопарка пытались не беспокоить будущих родителей, – делятся в зоопарке.

Появления на свет маленьких лебедят в "Подольском зоопарке" ждали несколько лет. 2 года назад лебедям построили домик на воде, но он не понравился им. Самостоятельно построили себе гнездо в кустах под открытым небом.

Когда самка сидела на яйцах, то почти не вставала из гнезда. Работники поставили возле нее миски с едой и водой, чтобы птица не голодала. Будущий папа также заботился о маме: время от времени заменял ее в гнезде, чтобы она могла отдохнуть, поесть и привести себя в порядок.

Пока птицы находятся в открытом вольере, но уже скоро переедут в теплый зимовник.

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Смотрите видео о семье черных лебедей в Подольском зоопарке:

На видео можно услышать уникальный голос чёрных лебедей.

Черные лебеди: что о них известно

В природе черные лебеди обитают в Австралии, на Тасмании, а также в Новой Зеландии. В Европе эти птицы содержатся только в зоопарках и заказниках.

Черные лебеди чуть меньше размером, чем известные нам лебеди-шипуны.

Черные лебеди имеют голос, в отличие от шипунов. Своим голосом они могут "приветствовать" друг друга или звать членов своей стаи.

Многие водные птицы, а также другие виды лебедей, являются перелетными. А черные лебеди не перелетают никуда, всю жизнь живя примерно в одном регионе. Из-за неблагоприятных условий они могут покинуть гнездо и сделать новое, но обычно это происходит в пределах 100 километров от предыдущего места жительства.

Источник: Википедия

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