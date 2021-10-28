Когда Шерил Эллисон пообщалась с руководством парка, она узнала, что гуся зовут Хонк. Он вырос в домашних условиях, а его хозяйка была очень похожа на Шерил.

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"Я тогда уже давно не виделась с друзьями и родителями, поэтому этот гусь стал моим "карантинным" другом", – вспомнила Шерил Эллисон.

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Шерил и Хонк / Фото инстаграм

Женщина не могла забрать птицу в свой дом, но пыталась видеться с ней хотя бы несколько раз в неделю. Во время прогулок Хонк шел рядом с ней. Если она садилась на скамейку, он тоже запрыгивал.

Кроме того, Шерил рассказала, что начала петь ему песни. Она отметила, что Хонку это так нравится, что он может начать подпевать или даже закрывать глаза.

Смотрите видео: как Шерил поет Хонку

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Шерил много лет занимается кинопроизводством, а новый друг вдохновил ее на интересный проект. Она захотела снять документальный фильм о необычном общении с гусем, что спасло ее от одиночества во время пандемии COVID-19.