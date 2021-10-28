Коли Шеріл Еллісон поспілкувалася з керівництвом парку, вона дізналася, що гусака звати Хонк. Він виріс у домашніх умовах, а його господиня була дуже схожа на Шеріл.

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"Я тоді вже давно не бачилася з друзями та батьками, тому цей гусак став моїм "карантинним" другом", – пригадала Шеріл Еллісон.



Шеріл та Хонк​ / Фото інстаграм

Жінка не могла забрати птаха до свого дому, але намагалася бачитися з ним хоча б кілька разів на тиждень. Під час прогулянок Хонк йшов поруч із нею. Якщо вона сідала на лавку, він також застрибував.

Крім того, Шеріл розповіла, що почала співати йому пісні. Вона зазначила, що Хонку це так подобається, що він може почати підспівувати чи навіть заплющувати очі.

Дивіться відео: як Шеріл співає Хонку

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.

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Шеріл багато років займається кіновиробництвом, а новий друг надихнув її на цікавий проєкт. Вона захотіла зняти документальний фільм про незвичайне спілкування з гусаком, що врятувало її від самотності під час пандемії COVID-19.