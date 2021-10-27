Пітбулю було 7 місяців, коли його разом із матір'ю та сестрою Гретель врятували з арени. Гензелю ще не довелося брати участь у собачих боях, тому він потрапив до притулку, а згодом до проєкту Thow Away Dogs.

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Ця благодійна організація займається перетворенням безпритульних псів на справжніх правоохоронців. Після місяців тренувань собаки вміють виявляти наркотики, вибухівку, винюхувати підпали. Напрямок їх здібностей залежить від того, до якого підрозділу їх готують.



Пітбуль Гензель / Фото інстаграм

Пожежник Тайлер ВанЛір звернувся з проханням надати йому службового собаку, коли Гензель проходив підготовку. Чоловікові було важливо, аби у чотирилапого був професійний нюх, який міг би шукати джерело підпалу до того, як усе загориться. Таким чином у Тайлера опинився врятований Гензель.

Пітбуль оселився вдома у свого напарника й щоранку вони разом вирушають на роботу. Собака навіть має свій жилет та значок.



Тайлер ВанЛір та Гензель / Фото Tyler VanLeer

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Відомо, що Гензель вже встиг допомогти виявити джерело великої пожежі та заарештувати палія. Також з'ясував, звідки і як почалася пожежа на складі. Завдяки цьому 4 людей зазнали справедливого покарання. Пітбуля навіть іноді позичають пожежники інших штатів, якщо потрібно розплутати особливу складну справу.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.