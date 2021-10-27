Вантажівка з морозивом проїжджає повз будинок власників собаки близько 17:00. На подвір’ї морозивника завжди чекатиме песик на ім’я Луна.

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Луна – це бордер коллі, яка живе разом за своїми господарями в бельгійському Харелбеке.

Що відомо про породу бордер коллі Бордер коллі вважають найрозумнішими собаками у світі. Цю породу створили для того, щоб коллі допомагали пастухам контролювати отару. Через це песики легко піддаються тренуванням та можуть виконати будь-які прохання господарів. Також ці собаки дуже вірні – якщо людина стала другом для бордер коллі, то лишиться ним назавжди.

Луна дуже любить морозиво та рада спілкуванню з доброзичливим продавцем, якого бачить чи не щодня.

Як і всі інші тварини на моєму маршруті, Луна отримує від мене смаколик. Я люблю тварин, а всі тварини люблять мене. Навіть осли чекають на мене, ревучи щоразу, коли я проїжджаю повз їх пасовище. Але Луна дуже захоплена моїми візитами,

– розповів морозивник Джо Вуйлстеке.

Власник Луни Ніко Танхе розповів, що собака вже дуже добре вивчив, коли продавець проїде повз. О 17:00 бордер коллі терпляче чекає на вантажівку з ласощами та біжить обійматися з Джо.

Луна обожнює вітатися з морозивником та отримувати ласощі / Колаж 24 каналу з фото з інстаграму Луни

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте Purina® та дізнайтеся більше про собак тут.