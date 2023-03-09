Котокафе "Хвостики" у Вінниці

Кав'ярня має ряд правил для відвідувачів, зокрема, обмеження щодо віку. Про це повідомляють у департаменті туризму та маркетингу Вінницької міської ради.

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Це перший заклад такого формату у Вінниці. Він розташований за адресою вулиця Келецька 60, і зараз там мешкає 10 "хвостиків", які були врятовані з вулиць міста. Усі вони перебувають на ветеринарному огляді, вакциновані, стерилізовані чи кастровані, оброблені від паразитів і мають паспорти. А тепер чекають на нових власників і затишні домівки.



Котокафе "Хвостики" / Фото Вінницька міська рада​

Котокафе заснувала вінничанка Єлизавета Рудич, яка кілька місяців тому закінчила навчання у Вінницькому національному технічному університеті. Вона виграла урядовий мікрогрант на відкриття власної справи, проте започаткувала заклад не для заробітку, а для допомоги тваринам.

Суть кафе не у тому, щоб я заробила кошти. Моя основна робота – це розробка програмного забезпечення, а тут більше благодійність: ми беремо котів з поганих умов, даємо хороші умови і шукаємо їм родини,

– каже дівчина.

Єлизавета почала брати котиків з середини січня, коли облаштувала для них окрему кімнату зі спеціальними боксами – когось забрали з вулиці, когось – з платної перетримки.



Власниця котокафе Єлизавета Рудич / Фото Вінницька міська рада

Як працює котокафе

"Хвостики" працює щодня з 8:30 до 22:00 години. Заклад розрахований максимум на 30 відвідувачів, і має два зали зі столиками. У більшому планують проводити різноманітні заходи: поетичні вечори, майстер-класи і вечори настолок. Але в настільні ігри тут можна пограти будь-коли, головне при цьому – не галасувати, щоб не заважати котам.

А для підопічних тварин у кожній з кімнат є різноманітні лежанки, дряпки та іграшки.



Для котиків є спеціальна кімната з боксами / Фото Вінницька міська рада

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Платний вхід

У котокафе діє платний вхід. Для того, щоб споживати своє замовлення у приміщенні з тваринами, доведеться заплатити 50 гривень. Єлизавета пояснює, що ці кошти спрямовуватимуть на утримання котів і догляд за ними.

Також відвідувачам потрібно:

одягати бахіли та дезінфікувати руки при вході,

не будити сплячих котів,

не фотографувати зі спалахом,

не брати тварин на руки без їхнього бажання,

мити руки до і після спілкування з тваринами.

Відвідувачам заборонено годувати чотирилапих, адже у них налагоджений раціон, і є постійний доступ до свіжої води. За дотриманням правил наглядає персонал кафе.



В котокафе платний вхід / Фото Вінницька міська рада



В "Хвостики" діють певні правила / Фото Вінницька міська рада

Вікове обмеження для дітей

У котокафе "Хвостики" діє обмеження віку відвідувачів – 13+. Єлизавета каже, що через це рішення отримала багато критики, але комфорт тварин для неї – пріоритет.

Ми налаштовані не на те, щоб до нас прийшло багато дітей подивитися на котів. Ми налаштовані на те, щоб у хвостиків були хороші умови і знайшлися власники. Тобто, пріоритет – це тварини,

– пояснила Єлизавета Рудич.

Щоб стати власником тваринки з котокафе, потрібно заповнити анкету і пройти коротку співбесіду. Адже котикам шукають нові родини з відповідальними власниками.

Котокафе "Хвостики" / Фото Вінницька міська рада