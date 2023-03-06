У Дніпрі працює пес-таксист Бені

Удвох вони переїхали з Харкова через обстріли. Собака боявся залишатися вдома один, тож господар Олексій вирішив брати чотирилапого з собою на роботу.

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Він зі мною звик, з дитинства зі мною завжди – куди я пішов, туди і він. Він сам вирішив, що він зі мною, навіть не я. Бо якщо я йду, він кидається на двері, на мене, скулить, гавкає, нудьгує,

​– розповів водій таксі Олексій Поханич.