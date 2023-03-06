У Дніпрі працює пес-таксист Бені
Удвох вони переїхали з Харкова через обстріли. Собака боявся залишатися вдома один, тож господар Олексій вирішив брати чотирилапого з собою на роботу.
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Він зі мною звик, з дитинства зі мною завжди – куди я пішов, туди і він. Він сам вирішив, що він зі мною, навіть не я. Бо якщо я йду, він кидається на двері, на мене, скулить, гавкає, нудьгує,
– розповів водій таксі Олексій Поханич.
Спочатку чоловік таксував з собакою, не повідомивши керівництво. Потім один з пасажирів поскаржився на нього. Тоді водія заблокували, і почали з'ясовувати, чому він їздить із собакою. Згодом служба таксі провела опитування серед клієнтів, чи не проти вони, щоб водій їздив з собакою. Люди проголосували "за" цікавого супутника під час поїздки.
За словами регіонального представника сервісу таксі Дениса Гури, у додатку для клієнта висвічується фото водія разом з собакою, і далі водій дзвонить клієнту і попереджає, що буде з чотирилапим другом.
У Дніпрі працює пес-таксист із Харкова, на ім'я Бені / Фото Суспільне Дніпро
Для Бені автомобіль переобладнали: відділили задню частину машини, на корпус наклеїли собачу лапку та напис "петмобіль". Собаку видно пасажирам, вони можуть спілкуватися, але до контакту не доходить.
Бені навіть отримав фірмову жилетку.
Декому байдуже: собака та собака, а деякі у захваті. Ті, хто люблять тварин, дуже раді. Стереотипи такі є, що собака бійцівська, але це стереотипи. Собака дуже добра, ласкава, агресії ніякої немає,
– розповів водій таксі.
Пасажири чотирилапого таксиста вподобали. Олексій розповідає: "інколи пасажири після поїздки просять погуляти з собакою та залишають чайові у вигляді смаколиків".
Як реагують пасажири на чотирилапого супутника: дивіться відео