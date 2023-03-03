У собак ця цифра певною мірою залежить від породи. Втім, впливають на тривалість життя і умови утримання тварини та догляд за нею. Тож скільки вікують собаки і яка тривалість життя за породою – читайте далі!

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Від чого залежить тривалість життя собаки

Хочете знати, як ви можете допомогти своєму цуценяті прожити довше та щасливіше? Ось деякі фактори, які є значущими для тривалості життя собаки.

Догляд

Як власник, ви можете вплинути на догляд, який забезпечуєте собаці. Пухнастий з правильною поживною дієтою та фізичними вправами може жити довше, ніж пес, якого годують аби чим і не займаються його активністю.

Крім того, водіть свого чотирилапого друга на щорічні огляди до ветеринара та зробіть йому ревакцинацію. Це покращить здоров'я собаки, відповідно він буде поруч з вами набагато довше.

Розмір

Дослідження показують, що велетенські породи живуть менший період часу порівняно з дрібнішими. Наприклад, ірландський вовкодав (середня вага 115 фунтів) має середню тривалість життя сім років, тоді як джек-рассел тер'єр (середня вага 15 фунтів) може жити до 13 – 16 років. А от велетні німецький дог чи зенненхунд пасуть за цим показником задніх.

Джек-рассел тер'єр / Фото UnSplash

Інбридинг проти кросбридингу

Для збереження чистоти породи, особливо це стосується нових видів собак, заводчики вдаються до близькоспорідненого схрещування – інбридингу. Це дозволяє закріпити зовнішні характеристики та певні риси характеру, але погано впливає на стан здоров'я тварини.

Натомість кросбридинг – схрещування різних порід – дає більш здорове потомство. Тому дворняги, які мають принаймні дві породи, як правило, мають менші проблеми зі здоров'ям і живуть довше, ніж їхні чистокровні родичі.

Стерилізація

Стерилізація цуценя у відносно молодому віці може позитивно вплинути на тривалість життя собаки. Більшість досліджень рекомендують хірургічну стерилізацію до п'ятимісячного віку для собак дрібних порід і до 12 – 15 місяців для домашніх собак великих порід.

Дослідження показують, що ці операції можуть допомогти знизити ризик деяких видів раку у собак — особливо пухлин яєчників, молочної залози та яєчок.



Стерилізація подовжить життя вашої собаки / Фото auroranorthpetclinic

Як довго живуть різні породи собак

Дані, наведені нижче, є приблизними. Однак у дослідженні, опублікованому в журналі Nature наводяться таки обґрунтовані науковs висновки за групами порід щодо очікуваної тривалості життя при народженні:

найбільшими довгожителями є тер'єри – їхня очікувана тривалість життя при народженні складає 12,03 року;

за ними йдуть мисливські собаки – 11,67;

тоді безпородні пси – 11,66;

собаки-пастухи – 11,2;

гончаки – 10,71;

кімнатні собаки – 10,67;

службові собаки – 10,06.

Втім, ці цифри з віком у різних груп порід мінялись. Тож вважати ці дані вичерпними не можна, хоча вони дають певне уявлення про вроджене здоров'я різних груп собачих порід.

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Якщо ж брати конкретні породи, то приблизні дані такі:

лабрадор-ретривер – 11 років;

французький бульдог – 8 – 10 років;

10 років; золотистий ретривер – 11 років;

німецька вівчарка – 11 років;

пудель – 12 років;

бульдог – 8 – 12 років;

12 років; бігль – 12 – 15 років;

15 років; ротвейлер – 9 років;

курцхаар – 12 – 14 років;

14 років; вельш коргі – 12 – 15 років;

15 років; такса – 13 – 15 років;

15 років; австралійська вівчарка – 12 – 18 років;

18 років; йоркширський тер'єр – 13 – 20 років;

20 років; боксер – 9 – 10 років;

10 років; кавалер-кінг-чарльз-спаніель – 9 – 14 років;

14 років; доберман – 10 – 13 років;

13 років; німецький дог – 6 – 8 років;

8 років; цвергшнауцер – 12 – 1 4 років;

4 років; хаскі – 12 – 15 років;

15 років; бернський зенненхунд – 6 – 8 років;

8 років; французький мастиф – 5 – 8 років;

8 років; ірландський вовкодав – 6 – 10 років;

10 років; леонбергер – 8 – 9 років;

9 років; ньюфаундленд – 8 – 10 років;

10 років; сенбернар – 8 – 10 років;

10 років; дірхаунд – 8 – 10 років;

10 років; бладхаунд – 9 – 11 років;

11 років; джек-рассел-тер'єр – 12 років;

бордер-коллі – 12 років;

англійський спрінгер-спанієль – 12 років;

безпородний собака – 12 років;

стафордширський бультер'єр – 11 років;

кокер-спаніель – 11 років;

ши-цу – 11 років.



Тривалість життя різних порід собак / Фото Canine Journal