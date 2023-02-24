Звісно, слід ретельно враховувати індивідуальність кожного собаки, і не узагальнювати лише через породу. Оскільки в окремих чотирилапих агресивна поведінка може проявлятися лише у певних стресових ситуаціях або у зв'язку з неправильним вихованням, страхом чи болем, а також браком турботи. Та все ж існує певний перелік собак, які здебільшого генетично злі, про них розповідає Pets 24.

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Так, 10 листопада 2021 року Кабінет Міністрів України затвердив перелік небезпечних порід собак, до якого увійшло понад 50 порід. Також Кабінет Міністрів України запровадив обов'язкове страхування відповідальності власників собак за шкоду, що може бути заподіяна третім особам їхніми улюбленцями.

Водночас володіти й розводити собак з цього списку в Україні не заборонено, однак потрібно дотримуватися інших вимог, зокрема вигулювати таких собак у наморднику та в спеціально відведених для цього місцях тощо.

Дізнайтеся, чи Ваш вихованець раптом не входить до цього переліку.

52 "небезпечні" породи собак в Україні:

Аіді (вівчарка атласька);

Айну (собака айнський, хоккайдо);

Акбаш;

Акіта-іну;

Акіта американський (собака великий японський);

Бандог американський;

Бергамаско (вівчарка бергамська);

Брохольмер датський;

Був'є арденський;

Був'є фланерський;

Бульдог алапаський чистокровний (отто);

Бульдог американський;

Бульдог мальорський (ка-де-бо, перо де пресо мальоркін);

Бульмастиф;

Бультер'єр англійський;

Бультер'єр англійський стаффордширський;

Бурбуль південноафриканський;

Вівчар картський (вівчарка картська);

Вівчарка голландська;

Вівчарка грецька;

Вівчарка ештрельська (португальська горна);

Вівчарка кавказька (вовкодав кавказький);

Вівчарка середньоазіатська (алабай, вовкодав середньоазіатський);

Вівчарка східноєвропейська;

Вівчарка французька (Босерон);

Вовкодав ірландський;

Гампр;

Доберман;

Дог аргентинський (аргентинський мастиф);

Дог канарський;

Кангал;

Кане-корсо;

Кане-корсо / Фото UnSplash

Као де кастро лаборейро;

Као де сера де астрела (португальський пастуший собака);

Марема (вівчарка маремо-абруцька);

Мастиф англійський;

Мастиф бельгійський;

Мастиф піренейський;

Мастиф тибетський;

Московська сторожова;

Перо де преса канаріо (собака канарський);

Пітбультер'єр американський;

Рафейру дуалінтежу (собака португальський сторожовий);

Ріджбек родезійський;

Ріджбек тайський;

Ротвейлер;

Собака вовчий італійський;

Собака вовчий саарлоський (вольфхаунд);

Собака вовчий чеський;

Тер'єр американський стаффордширський;

Тоза-іну (собака японський бійцівський);

Метиси всіх зазначених порід.

Попри те, що український перелік містить дуже багато порід, у порівнянні з подібними списками інших країн, все ж в Україні немає жодних заборон на володіння чи розведення потенційно небезпечних собак.

Водночас у деяких країнах світу небезпечними вважаються лише кілька порід, при цьому законодавчі обмеження щодо їх володіння бувають значно суворішими.

Ротвейлери загризли немовля

18 лютого в Австралії два ротвейлери загризли немовля, якому було лише 5 тижнів. Собаки напали на дівчину у її домі й жорстоко розправилися з нею. Малюка з травмами голови госпіталізували. Медики робили все можливе, але, на жаль, у ніч на 19 лютого дівчинка померла.

У батьків, які шоковані трагедією, вилучили двох ротвейлерів. Тривають слідчі дії, жодних деталей наразі не розкривають.