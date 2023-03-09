Котокафе "Хвостики" в Виннице

Кофейня имеет ряд правил для посетителей, в частности, ограничения по возрасту. Об этом сообщают в департаменте туризма и маркетинга Винницкого городского совета.

Читайте также В Днепре вместо такси может приехать "петмобиль": в городе работает пес-таксист Бени из Харькова

Это первое заведение такого формата в Виннице. Он расположен по адресу улица Келецкая 60, и сейчас там проживает 10 "хвостиков", спасенных с улиц города. Все они на ветеринарном осмотре, вакцинированы, стерилизованы или кастрированы, обработаны от паразитов и имеют паспорта. А теперь ждут новых владельцев и уютных домов.



Котокафе "Хвостики" / Фото Винницкий городской совет

Котокафе основала виннитчанка Елизавета Рудич, которая несколько месяцев назад закончила обучение в Винницком национальном техническом университете. Она выиграла правительственный микрогрант на открытие собственного дела, однако основала заведение не для заработка, а для помощи животным.

Суть кафе не в том, чтобы я заработала деньги. Моя основная работа – это разработка программного обеспечения, а здесь больше благотворительность: мы берем кошек из плохих условий, даем хорошие условия и ищем им семьи,

– говорит девушка.

Елизавета начала брать котиков с середины января, когда обустроила для них отдельную комнату со специальными боксами – кого забрали с улицы, кого – с платной передержки.



Владелец котокафе Елизавета Рудич / Фото Винницкий городской совет

Как работает котокафе

"Хвостики" работает ежедневно с 8:30 до 22:00. Заведение рассчитано максимум на 30 посетителей, и имеет два зала со столиками. В большем планируют проводить разнообразные мероприятия: поэтические вечера, мастер-классы и вечера настолок. Но в настольные игры здесь можно поиграть в любое время, главное при этом – не шуметь, чтобы не мешать котам.

А для подопечных животных в каждой из комнат есть разнообразные лежанки, цапки и игрушки.



Для котиков есть специальная комната с боксами / Фото Винницкий городской совет

​Обратите внимание Расстроится и не будет реагировать на вас: 5 действий хозяина, которые могут оскорбить кота

Платный вход

В котокафе действует платный вход. Для того чтобы потреблять свой заказ в помещении с животными, придется заплатить 50 гривен. Елизавета объясняет, что эти средства будут направляться на содержание кошек и уход за ними.

Также посетителям нужно:

одевать бахилы и дезинфицировать руки при входе,

не будить спящих кошек,

не фотографировать со вспышкой,

не брать животных на руки без их желания,

мыть руки до и после общения с животными.

Посетителям запрещено кормить четырёхлапых, ведь у них отлажен рацион, и есть постоянный доступ к свежей воде. За соблюдением правил присматривает персонал кафе.



В котокафе платный вход / Фото Винницкий городской совет



В "Хвостиках" действуют определенные правила / Фото Винницкий городской совет

Возрастное ограничение для детей

В котокафе "Хвостики" действует ограничение возраста посетителей – 13+. Елизавета говорит, что из-за этого решения получила много критики, но комфорт животных для нее – приоритет.

Мы настроены не на то, чтобы к нам пришли многие дети посмотреть на кошек. Мы настроены на то, чтобы у хвостиков были хорошие условия и нашлись владельцы. То есть, приоритет – это животные,

– объяснила Елизавета Рудич.

Чтобы стать владельцем животного из котокафе, нужно заполнить анкету и пройти короткое собеседование. Ведь котикам ищут новые семьи с ответственными владельцами.

Котокафе "Хвостики" / Фото Винницкий городской совет