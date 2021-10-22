Вилізло з коробки та притулилося до щоки: жінка змогла врятувати крихітне совеня

Жінка врятувала крихітне совеня, що випало з гнізда. Як зворушливо маленька пташка віддячила – читайте у матеріалі.

Коли Ніккі Робінсон збирала речі після кемпінгу, вона помітила кішку, що перебігала дорогу. Дівчина дуже любить тварин, тому вирішила піти за нею, аби переконатися у її безпеці.

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Проте допомога виявилася потрібною зовсім іншій істоті. Увагу Ніккі привернув шум, який йшов з високої трави. Серед квітів дівчина знайшла маленьке совеня. Дитинча ще не вміло літати та було геть крихітним.



Совеня / Фото Nikki Robinson

Ніккі намагалася знайти поруч гніздо чи якесь дупло, звідки могла випасти птаха, проте нічого так й не побачила. Тоді вона зателефонувала в центр реабілітації та попросила оглянути совеня. Дівчина переживала, чи не травмувалося воно під час падіння.

Аби довезти пташку на огляд та не зашкодити їй, Ніккі замотала її в рушник, поклала в коробку і включила підігрів сидінь в машині. Проте совеня зовсім не хотіло сидіти на місці, а вимагало уваги.



Совеня прийшло до Ніккі / Фото Nikki Robinson

Дівчина пригадала, що пташка вибралася з коробки та заліз до неї на плече. Після цього притиснулася до її щоки, ніби дякуючи за порятунок.

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Наступну ніч совеня провело в реабілітаційному центрі. Воно грілося в інкубаторі, їло та набрався сил. Наразі про птаху піклуються, а згодом випустять на волю.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.