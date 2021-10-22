Коли Ніккі Робінсон збирала речі після кемпінгу, вона помітила кішку, що перебігала дорогу. Дівчина дуже любить тварин, тому вирішила піти за нею, аби переконатися у її безпеці.
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Проте допомога виявилася потрібною зовсім іншій істоті. Увагу Ніккі привернув шум, який йшов з високої трави. Серед квітів дівчина знайшла маленьке совеня. Дитинча ще не вміло літати та було геть крихітним.
Совеня / Фото Nikki Robinson
Ніккі намагалася знайти поруч гніздо чи якесь дупло, звідки могла випасти птаха, проте нічого так й не побачила. Тоді вона зателефонувала в центр реабілітації та попросила оглянути совеня. Дівчина переживала, чи не травмувалося воно під час падіння.
Аби довезти пташку на огляд та не зашкодити їй, Ніккі замотала її в рушник, поклала в коробку і включила підігрів сидінь в машині. Проте совеня зовсім не хотіло сидіти на місці, а вимагало уваги.
Совеня прийшло до Ніккі / Фото Nikki Robinson
Дівчина пригадала, що пташка вибралася з коробки та заліз до неї на плече. Після цього притиснулася до її щоки, ніби дякуючи за порятунок.
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Наступну ніч совеня провело в реабілітаційному центрі. Воно грілося в інкубаторі, їло та набрався сил. Наразі про птаху піклуються, а згодом випустять на волю.