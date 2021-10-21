Сюжети відео досить різні і кумедні, їхній посил – домашній котик – найкращий друг, який не зрадить і не втече.
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"Заведу кота, він не зрадить, не обмане"
Декілька тижнів тому учасник "Голосу країни" Сергій Асафатов випустив трек "Заведу кота". Що прикметно, співак є учасником вінницького гурту Jazzforcat.
Пісню показали по Суспільному на лайф-концерті. Його динамічний приспів так сподобався користувачам, що залетів у рекомендації тіктоку. Згодом користувачі стали знімати відео з відповідним хештегом #заведукота.
Вірусний трек Сергія Асафатова: дивіться відео
На момент написання цього матеріалу переглядів відео за цим хештегом було понад 400 тисяч.
Тренд справді став одним з найпопулярніших у тіктоці / Скриншот
Тіктокери стали знімати життєві ситуації, які захотілося висміяти. Тут і мовне питання, і питання "про заміж" чи нові стосунки.
У пісні герой зневірюється у коханні і славить котиків, які нікуди не втікають, навіть якщо у хазяїна немає грошей. У тіктоці ж котики показують свій характер та інколи тікають.
Інколи котики виступають проти камери і починають гризти своїх власників.
Також тренд став приводом показати своїх улюбленців і зробити про них смішні нарізки.
Для когось – це стало можливістю показати маленьких кошенят, яким потрібен новий дім.
Когось котики, які не зраджують, надихнули на творчість.