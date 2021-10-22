Когда Никки Робинсон собирала вещи после кемпинга, она заметила кошку, что перебегала дорогу. Девушка очень любит животных, поэтому решила пойти за ней, чтобы убедиться в ее безопасности.

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Однако помощь оказалась нужной совсем другому существу. Внимание Никки привлек шум, который шел из высокой травы. Среди цветов девушка нашла маленького совенка. Детеныш еще не умел летать и был совсем крошечным.



Совенок / Фото Nikki Robinson

Никки пыталась найти рядом гнездо или какое дупло, откуда могла выпасть птицы, однако ничего так и не увидела. Тогда она позвонила в центр реабилитации и попросила осмотреть совенка. Девушка переживала, не травмировался ли оно при падении.

Чтобы довезти птичку на осмотр и не навредить ей, Никки замотала ее в полотенце, положила в коробку и включила подогрев сидений в машине. Однако совенок совсем не хотелось сидеть на месте, а требовал внимания.



Совенок пришёл к Никки / Фото Nikki Robinson

Девушка вспомнила, что птичка выбралась из коробки и залезла к ней на плечо. После этого прижалась к ее щеке, будто благодаря за спасение.

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Следующую ночь совенок провел в реабилитационном центре. Он грелся в инкубаторе, ел и набирался сил. Сейчас о птице заботятся, а затем выпустят на волю.

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