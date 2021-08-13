Викинули на дорозі та поїхали: чоловіка заарештували за те, що він покинув собаку

Один з водіїв зафіксував на відео, як 68-річний техасець залишає свою собаку на дорозі. Тварині було всього 10 місяців.

Проти чоловіка, який покинув сибірського хаскі, відкрили кримінальну справу. Луїс Антоніо Кампос був заарештований через три дні після інциденту за підозрою у жорстокому поводженні з тваринами.

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Викинули хаскі на дорозі та поїхали

На трасі до Горизонт-Сіті відзняли ці зворушливі кадри, які стали вірусними у соцмережах. На відео видно, що за кермом сидить 68-річний Луїс Антоніо Кампос, а невідомий молодий чоловік виводить та покидає собаку. Після цього машина від'їжджає.

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В Офісі шерифа округу Ель-Пасо повідомили, що Кампос вніс заставу у розмірі 5 тисяч доларів для звільнення. ЗМІ не змогли зв'язатись з чоловіком, щоб отримати від нього пояснення.

Цуценя Хаскі врятував небайдужий водій Павсієві, який опинився на дорозі Ель-Пасо. Зараз нові господарі займаються усиновлення улюбленця. Сім'я вже придумала ім'я для тваринки та кличуть його Нануком.

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