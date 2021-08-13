Проти чоловіка, який покинув сибірського хаскі, відкрили кримінальну справу. Луїс Антоніо Кампос був заарештований через три дні після інциденту за підозрою у жорстокому поводженні з тваринами.

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Викинули хаскі на дорозі та поїхали

На трасі до Горизонт-Сіті відзняли ці зворушливі кадри, які стали вірусними у соцмережах. На відео видно, що за кермом сидить 68-річний Луїс Антоніо Кампос, а невідомий молодий чоловік виводить та покидає собаку. Після цього машина від'їжджає.

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В Офісі шерифа округу Ель-Пасо повідомили, що Кампос вніс заставу у розмірі 5 тисяч доларів для звільнення. ЗМІ не змогли зв'язатись з чоловіком, щоб отримати від нього пояснення.

Цуценя Хаскі врятував небайдужий водій Павсієві, який опинився на дорозі Ель-Пасо. Зараз нові господарі займаються усиновлення улюбленця. Сім'я вже придумала ім'я для тваринки та кличуть його Нануком.

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