Против мужчины, который покинул сибирского хаски, возбудили уголовное дело. Луис Антонио Кампос был арестован через три дня после инцидента по подозрению в жестоком обращении с животными.
Узнайте Кот из приюта или улицы: что нужно знать прежде, чем заводить нового питомца
Выбросили хаски на дороге и поехали
На трассе в Горизонт-Сити отсняли эти трогательные кадры, которые стали вирусными в соцсетях. На видео видно, что за рулем сидит 68-летний Луис Антонио Кампос, а неизвестный молодой человек выводит и покидает собаку. После этого машина уезжает.
В Офисе шерифа округа Эль-Пасо сообщили, что Кампос внес залог в размере 5 тысяч долларов для освобождения. СМИ не смогли связаться с мужчиной, чтобы получить от него объяснения.
Щенок Хаски спас неравнодушен водитель Павсиеви, который оказался на дороге Эль-Пасо. Сейчас новые хозяева занимаются усыновления любимца. Семья уже придумала имя для животного и зовут его Нануки.