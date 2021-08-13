Против мужчины, который покинул сибирского хаски, возбудили уголовное дело. Луис Антонио Кампос был арестован через три дня после инцидента по подозрению в жестоком обращении с животными.

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Выбросили хаски на дороге и поехали

На трассе в Горизонт-Сити отсняли эти трогательные кадры, которые стали вирусными в соцсетях. На видео видно, что за рулем сидит 68-летний Луис Антонио Кампос, а неизвестный молодой человек выводит и покидает собаку. После этого машина уезжает.

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В Офисе шерифа округа Эль-Пасо сообщили, что Кампос внес залог в размере 5 тысяч долларов для освобождения . СМИ не смогли связаться с мужчиной , чтобы получить от него объяснения.

Щенок Хаски спас неравнодушен водитель Павсиеви, который оказался на дороге Эль-Пасо. Сейчас новые хозяева занимаются усыновления любимца. Семья уже придумала имя для животного и зовут его Нануки.