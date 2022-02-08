Відвідувач зоопарку показав мавпі фокуси: кумедну реакцію тварини зняли на відео
Джерело:тікток pedro14mx
Мексиканець на ім'я Максиміліано Ібарра пішов до зоопарку та вирішив здивувати мавпочку нескладним фокусом. Реакція чотирилапої була така весела, що негайно підкорила мережу.
Відеоролик за короткий час набрав понад 9 мільйонів переглядів у тіктоці. Користувачі соціальної мережі "лайкнули" його 1,7 мільйона разів.
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Мавпа була в шоці
Чоловік показав простий фокус японській макаці. Він демонстрував тварині листочок, який то з'являвся, то зникав з руки.
Мавпа уважно стежила за цим крізь скло вольєра. Вона була справді приголомшена та не приховувала своєї реакції.
Тварина витріщала очі, хапалася за голову, робила здивований вигляд морди, а також бігала вольєром туди-сюди.
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Користувачі мережі прокоментували кумедне відео:
- "Я могла б місяцями спостерігати, як тварини реагують на фокуси".
- "Вона ніби запитує: "Як ти це робиш?".
- "Це найкраще відео про тварин, яке я будь-коли бачив".
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