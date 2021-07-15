Величезний баобаб у вольєрі: як тепер житиме слон з Київзоо – фото

У столичного слона на прізвисько Хорас з'явився оновлений літній вольєр. Там створили атмосферу африканської савани.

В оновленому вольєрі слона Хораса встановили тіньовий навіс у вигляді баобаба. Так житло тварини виглядатиме атмосферніше.

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Гігантський баобаб у новому вольєрі / Фото kyiv.klichko.org

Під час реконструкції вольєр повністю оновили, довкола нього встановили паркан. На території теж покращили благоустрій: встановили нові лави й урни для сміття. Відвідувачів також тішитиме газон із поливом.

Головною родзинкою літнього вольєру стала скульптура "Баобаб". Вона не тільки робитиме тінь для мешканця, а й відтворить атмосферу савани – природного середовища, де живуть слони.



Віталій Кличко та слон Хорас / Фото kyiv.klichko.org

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

"Баобаб" виготовили із фібробетону на металевому каркасі. Розміри скульптури вражають: його висота – 8,8 метрів, а діаметр стовбура – понад 2 метри. Крона має ширину близько 10 метрів.



Баобаб створює атмосферу африканської савани / Фото kyiv.klichko.org

Завдяки тому, що зоопарк став привабливішим і зручнішим, збільшилась кількість його відвідувачів. Навіть під час пандемії, коли критично зменшився потік туристів у Київ, – розповідає мер Києва Віталій Кличко.

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Слон в оновленому вольєрі / Фото kyiv.klichko.org

У Київському зоопарку продовжують облаштовувати територію. Зокрема, тут ремонтують приматник, закладають фундаменти літніх вольєрів та дбають про загальний благоустрій. Територія зоопарку досить велика – понад 34 гектари.