"Ведіть екзорциста": кіт неабияк перелякався іграшкового лемура і повеселив тіктокерів

Бачачи щось у перше, у багатьох котів закономірно виникає інстинктивний страх. Інколи вони висловлюють його дуже кумедно, стаючи на диби.

Так сталося і з кошеням Віскі, який дуже злякався плюшевого лемура. Його кумедну витівку хазяйка встигла зняти на відео, що зробило улюбленця дуже популярним.

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Як кіт злякався лемура

Кумедне відео у тіктоці набрало вже понад 800 тисяч переглядів. Котик на ньому, і не підозрюючи, як стане зіркою, просто боїться іграшки. Він стає на диби перед лемуром, потім перекидається на спину і витягує до нього пазурі. Згодом Віскі наче мириться з ним і простягає до лемура лапи.

У мережі користувачі жартують, що для Віскі потрібен екзорцист, щоб вигнати з нього демона. Втім, реакція цього кота на відео – висловлення одного із найпоширеніших котячих страхів. Ці тварини дуже лякаються того, що бачать вперше і чий запах є для них незнайомим.

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Джерело: Catster