"Ведіть екзорциста": кіт неабияк перелякався іграшкового лемура і повеселив тіктокерів

27 вересня 2021 , 21:08
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Джерело:

тікток whiskyandmina

Бачачи щось у перше, у багатьох котів закономірно виникає інстинктивний страх. Інколи вони висловлюють його дуже кумедно, стаючи на диби.

Так сталося і з кошеням Віскі, який дуже злякався плюшевого лемура. Його кумедну витівку хазяйка встигла зняти на відео, що зробило улюбленця дуже популярним. 

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Як кіт злякався лемура

Кумедне відео у тіктоці набрало вже понад 800 тисяч переглядів. Котик на ньому, і не підозрюючи, як стане зіркою, просто боїться іграшки. Він стає на диби перед лемуром, потім перекидається на спину і витягує до нього пазурі. Згодом Віскі наче мириться з ним і простягає до лемура лапи. 

@whiskyandmina

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У мережі користувачі жартують, що для Віскі потрібен екзорцист, щоб вигнати з нього демона. Втім, реакція цього кота на відео – висловлення одного із найпоширеніших котячих страхів. Ці тварини дуже лякаються того, що бачать вперше і чий запах є для них незнайомим. 

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Чого найбільше бояться коти 

Джерело: Catster

  • Коти – природжені хижаки і мисливці. Втім, так вже вони влаштовані, що злякати їх може велика кількість звичних для людей чи собак речей. 
  • Котик може боятися пилососа, пральної машини, фена, феєрверків чи петард. Те, що об'єднує ці явища і що лякає улюбленців – шум зненацька.
  • Ще один топ-страх котів – нові місця і люди. Для чотирилапого це може стати неабияким стресом, оговтуватися від якого доведеться декілька днів. 
  • Більше про котячі страхи читайте за цим посиланням.
Автор: Вероніка Климська