Завдяки аналізу фото панд з їх природного середовища, вчені дізналися, що забарвлення тільки допомагає тваринам.
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- Чорні ділянки хутра допомагають великій панді добре гармонувати зі стовбурами дерев та темнішими ділянками лісу.
- Білі плями поєднуються з відблисками на листі влітку та зі снігом взимку.
- У деяких панд також є коричневі бліді плями, які діють як додатковий камуфляж.
Також великі чорно-білі плями хутра ускладнюють виявлення гігантської панди, оскільки порушують візуальний контур тварини.
З точки зору хижака, велика панда насправді досить добре замаскована,
– повідомили вчені.
Крім того, у дослідженні порівняли панд з іншими тваринами, які мають гарне захисне забарвлення. Про це повідомило видання Scientific Reports.
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При аналізі зображень використовувалася спеціальна техніка, що оцінює колір, візерунок та яскравість. Згідно з результатами, панди витримують конкуренцію з тваринами, які мають більш звичний нам камуфляж.
Вдале маскування панди / Фото FuWen Wei
"Зрозумів, що тут щось не так, коли наші китайські колеги надіслали нам фото з дикої природи і я не зміг знайти на знімку велику панду. Якщо я не міг побачити панду зі своїм зором, це означало, що хижаки з їхнім поганим зором тим більше не змогли б її помітити", — повідомив біолог Тім Каро.