Завдяки аналізу фото панд з їх природного середовища, вчені дізналися, що забарвлення тільки допомагає тваринам.

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Чорні ділянки хутра допомагають великій панді добре гармонувати зі стовбурами дерев та темнішими ділянками лісу.

хутра допомагають великій панді добре гармонувати зі стовбурами дерев та темнішими ділянками лісу. Білі плями поєднуються з відблисками на листі влітку та зі снігом взимку.

поєднуються з відблисками на листі влітку та зі снігом взимку. У деяких панд також є коричневі бліді плями, які діють як додатковий камуфляж.

Також великі чорно-білі плями хутра ускладнюють виявлення гігантської панди, оскільки порушують візуальний контур тварини.

З точки зору хижака, велика панда насправді досить добре замаскована,

– повідомили вчені.

Крім того, у дослідженні порівняли панд з іншими тваринами, які мають гарне захисне забарвлення. Про це повідомило видання Scientific Reports.

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При аналізі зображень використовувалася спеціальна техніка, що оцінює колір, візерунок та яскравість. Згідно з результатами, панди витримують конкуренцію з тваринами, які мають більш звичний нам камуфляж.



Вдале маскування панди / Фото FuWen Wei​

"Зрозумів, що тут щось не так, коли наші китайські колеги надіслали нам фото з дикої природи і я не зміг знайти на знімку велику панду. Якщо я не міг побачити панду зі своїм зором, це означало, що хижаки з їхнім поганим зором тим більше не змогли б її помітити", — повідомив біолог Тім Каро.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.