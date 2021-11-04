Благодаря анализу фото панд из их природной среды, ученые узнали, что окрас только помогает животным.
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- Черные участки меха помогают большой панде хорошо гармонировать со стволами деревьев и более темными участками леса.
- Белые пятна сочетаются с бликами на листьях летом и со снегом зимой.
- У некоторых панд также есть коричневые бледные пятна, действующие в качестве дополнительного камуфляжа.
Также крупные черно-белые пятна меха затрудняют обнаружение гигантской панды, поскольку нарушают визуальный контур животного.
С точки зрения хищника, большая панда на самом деле достаточно хорошо замаскирована,
– сообщили ученые.
Кроме того, в исследовании сравнили панд с другими животными, что имеют хорошую защитную окраску. Об этом сообщило издание Scientific Reports.
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При анализе изображений использовалась специальная техника, оценивающая цвет, узор и яркость. Согласно результатам, панды выдерживают конкуренцию с животными, что имеют более привычный нам камуфляж.
Удачная маскировка панды / Фото FuWen Wei
"Понял, что здесь что-то не так, когда наши китайские коллеги прислали нам фото из дикой природы и я не смог найти на снимке большую панду. Если я не мог увидеть панду со своим зрением, это означало, что хищники с их плохим зрением тем более не смогли бы ее заметить", — сообщил биолог Тим Каро.