Вчені відкрили новий вид змій, завдяки світлині в інстаграм: відео із рептилією

Індійські вчені відкрили новий вид змій. Усе завдяки світлині в соціальній мережі інстаграм.

У 2020 році під час самоізоляції студент, якого звати Вірендар Бхардвадж, розважався тим, що ловив в окрузі змій, жаб, комах. Він робив світлини своїх знахідок та публікував в соціальній мережі інстаграм.

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Одну зі світлин у своїй стрічці побачив герпетолог Зішан Мірза із Національного центру біологічних досліджень.

Змія на знімку нагадувала звичайний олігодон. Проте вчений помітив деякі унікальні особливості рептилії та вирішив зв'язатися зі студентом.

Згідно з проханням герпетолога, Вірендар понад місяць шукав схожу змію. Студенту вдалося зловити навіть двох – самку та самця. Саме вони й відправилися на дослідження.

Дивіться відео: як виглядає змія

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Вчені провели відповідні ДНК-тести та мікрокомп'ютерну томографію. Це допомогло зрозуміти, що змії належать до раніше невідомого виду. Рептилію назвали Oligodon churahensis на честь долини Чура у передгір'ї Гімалаїв, де її знайшли.

"Дуже цікаво спостерігати, як зображення в інстаграм призвело до виявлення такої гарної змії, яка донедавна залишалася прихованою від світу", – прокоментував один із дослідників Зішан А. Мірза.

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