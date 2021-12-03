У 2020 році під час самоізоляції студент, якого звати Вірендар Бхардвадж, розважався тим, що ловив в окрузі змій, жаб, комах. Він робив світлини своїх знахідок та публікував в соціальній мережі інстаграм.
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Одну зі світлин у своїй стрічці побачив герпетолог Зішан Мірза із Національного центру біологічних досліджень.
Змія на знімку нагадувала звичайний олігодон. Проте вчений помітив деякі унікальні особливості рептилії та вирішив зв'язатися зі студентом.
Згідно з проханням герпетолога, Вірендар понад місяць шукав схожу змію. Студенту вдалося зловити навіть двох – самку та самця. Саме вони й відправилися на дослідження.
Дивіться відео: як виглядає змія
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Вчені провели відповідні ДНК-тести та мікрокомп'ютерну томографію. Це допомогло зрозуміти, що змії належать до раніше невідомого виду. Рептилію назвали Oligodon churahensis на честь долини Чура у передгір'ї Гімалаїв, де її знайшли.
"Дуже цікаво спостерігати, як зображення в інстаграм призвело до виявлення такої гарної змії, яка донедавна залишалася прихованою від світу", – прокоментував один із дослідників Зішан А. Мірза.