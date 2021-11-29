Найбільш невловимими котами вважають снігових барсів. Завдяки своєму забарвленню, вони стають майже непомітними на тлі скель.
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Високо у Гімалаях Саураб Десаї зробив кадри снігового барса. Фотограф запропонував своїм підписникам знайти хижака на світлинах.
Дивіться фото, які зробив Саураб Десаї:
"Я шукав найбільш невловиму кішку у світі, яку місцевою мовою називають "сірою примарою", – повідомив фотограф Саураб Десаї.
Майже 3 роки знадобилося чоловіку, аби нарешті зафільмувати леопарда неподалік високогірного села Кіббер.
Що треба знати про снігових барсів
Відомий через гарне хутро білувато-рудувато-коричневого кольору з плямами темного, попелясто-коричневого і чорного кольору.
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Сніговий барс – хижак, що живе і полює поодинці. Найбільше він активний вночі, обходячи високогірні плато в пошуку здобичі.
Тривалість життя снігового барса зазвичай 15 – 18 років, але в неволі максимальна тривалість може становити й 20 років. Хижак був майже знищений завойовниками континенту. Зараз живе далеко від людей.