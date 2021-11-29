Найбільш невловимими котами вважають снігових барсів. Завдяки своєму забарвленню, вони стають майже непомітними на тлі скель.

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Високо у Гімалаях Саураб Десаї зробив кадри снігового барса. Фотограф запропонував своїм підписникам знайти хижака на світлинах.

Дивіться фото, які зробив Саураб Десаї:

"Я шукав найбільш невловиму кішку у світі, яку місцевою мовою називають "сірою примарою", – повідомив фотограф Саураб Десаї.

Майже 3 роки знадобилося чоловіку, аби нарешті зафільмувати леопарда неподалік високогірного села Кіббер.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Що треба знати про снігових барсів

Відомий через гарне хутро білувато-рудувато-коричневого кольору з плямами темного, попелясто-коричневого і чорного кольору.

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Сніговий барс – хижак, що живе і полює поодинці. Найбільше він активний вночі, обходячи високогірні плато в пошуку здобичі.

Тривалість життя снігового барса зазвичай 15 – 18 років, але в неволі максимальна тривалість може становити й 20 років. Хижак був майже знищений завойовниками континенту. Зараз живе далеко від людей.