Найбільш невловимими котами вважають снігових барсів. Завдяки своєму забарвленню, вони стають майже непомітними на тлі скель.

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Високо у Гімалаях Саураб Десаї зробив кадри снігового барса. Фотограф запропонував своїм підписникам знайти хижака на світлинах.

Дивіться фото, які зробив Саураб Десаї:

"Я шукав найбільш невловиму кішку у світі, яку місцевою мовою називають "сірою примарою", – повідомив фотограф Саураб Десаї.

Майже 3 роки знадобилося чоловіку, аби нарешті зафільмувати леопарда неподалік високогірного села Кіббер.

Що треба знати про снігових барсів

Відомий через гарне хутро білувато-рудувато-коричневого кольору з плямами темного, попелясто-коричневого і чорного кольору.

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Сніговий барс – хижак, що живе і полює поодинці. Найбільше він активний вночі, обходячи високогірні плато в пошуку здобичі.

Тривалість життя снігового барса зазвичай 15 – 18 років, але в неволі максимальна тривалість може становити й 20 років. Хижак був майже знищений завойовниками континенту. Зараз живе далеко від людей.