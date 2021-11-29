Наиболее неуловимыми котами считают снежных барсов. Благодаря своему окрасу, они становятся почти незаметными на фоне скал.
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Высоко в Гималаях Саураб Десаи сделал кадры снежного барса. Фотограф предложил своим подписчикам найти хищника на фотографиях.
Смотрите фото, которые сделал Саураб Десаи:
"Я искал самую неуловимую кошку в мире, которую на местном языке называют "серым призраком", – сообщил фотограф Саураб Десаи.
Почти 3 года понадобилось мужчине, чтобы наконец сфотографировать леопарда у высокогорного села Киббер.
Что нужно знать о снежных барсах
Известен из-за красивого меха беловато-рыжевато-коричневого цвета с пятнами темного, пепельно-коричневого и черного цвета.
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Снежный барс – хищник, живущий и охотящийся в одиночку. Больше всего он активен ночью, обходя высокогорное плато в поиске добычи.
Продолжительность жизни снежного барса обычно 15 – 18 лет, а d неволе максимальная продолжительность может составлять и 20 лет. Хищник был почти уничтожен завоевателями континента. Сейчас живет вдали от людей.