Наиболее неуловимыми котами считают снежных барсов. Благодаря своему окрасу, они становятся почти незаметными на фоне скал.

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Высоко в Гималаях Саураб Десаи сделал кадры снежного барса. Фотограф предложил своим подписчикам найти хищника на фотографиях.

Смотрите фото, которые сделал Саураб Десаи:

"Я искал самую неуловимую кошку в мире, которую на местном языке называют "серым призраком", – сообщил фотограф Саураб Десаи.

Почти 3 года понадобилось мужчине, чтобы наконец сфотографировать леопарда у высокогорного села Киббер.

В мире еще столько всего, что можно изучать чуть ли не каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусен, но и полезен.

Что нужно знать о снежных барсах

Известен из-за красивого меха беловато-рыжевато-коричневого цвета с пятнами темного, пепельно-коричневого и черного цвета.

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Снежный барс – хищник, живущий и охотящийся в одиночку. Больше всего он активен ночью, обходя высокогорное плато в поиске добычи.

Продолжительность жизни снежного барса обычно 15 – 18 лет, а d неволе максимальная продолжительность может составлять и 20 лет. Хищник был почти уничтожен завоевателями континента. Сейчас живет вдали от людей.