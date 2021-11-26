"Камуфляжные" чудеса могут демонстрировать насекомые, ящерицы, рыбы, звери и птицы. Удачная маскировка – залог выживания для травоядных или успешной охоты для хищников. Именно поэтому природа позаботилась о животных на все 100%.

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Грызун

Животные, умеющие идеально маскироваться
Фото National Geographic

Морской конек

Животные, умеющие идеально маскироваться
Фото National Geographic

Песец

Животные, умеющие идеально маскироваться
Фото National Geographic

Аллигатор

Животные, умеющие идеально маскироваться
Фото National Geographic

Козел

Животные, умеющие идеально маскироваться
Фото National Geographic

Заяц

Животные, умеющие идеально маскироваться
Фото National Geographic

Ящерица

Животные, умеющие идеально маскироваться
Фото National Geographic

Сова

Животные, умеющие идеально маскироваться
Фото National Geographic

Богомол

Животные, умеющие идеально маскироваться
Фото National Geographic

Неожиданно Вырыл нору и не обращал внимания на людей: медведь устроился в зимнюю спячку под жилым домом

Еще одна сова

Животные, умеющие идеально маскироваться

Фото National Geographic

Больше фото "замаскированных" животных смотрите здесь / Фото National Geographic