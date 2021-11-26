"Камуфляжні" дива можуть демонструвати комахи, ящірки, риби, звірі та птахи. Вдале маскування – запорука виживання для травоїдних або ж успішного полювання для хижаків. Саме тому природа подбала про тварин на усі 100%.

Дізнайтеся Особливості харчування собак малих порід: який корм обрати для улюбленця

Гризун

Твраини, які вміють ідеально маскуватися
Фото National Geographic

Морський коник

Твраини, які вміють ідеально маскуватися
Фото National Geographic

Песець

Твраини, які вміють ідеально маскуватися
Фото National Geographic

Алігатор

Твраини, які вміють ідеально маскуватися
Фото National Geographic

Козел

Твраини, які вміють ідеально маскуватися
Фото National Geographic

Заєць

Твраини, які вміють ідеально маскуватися
Фото National Geographic

Ящірка

Твраини, які вміють ідеально маскуватися
Фото National Geographic

Сова

Твраини, які вміють ідеально маскуватися
Фото National Geographic

Богомол

Твраини, які вміють ідеально маскуватися
Фото National Geographic

Несподівано Вирив нору та не звертав уваги на людей: ведмідь влаштувався в зимову сплячку під жилим будинком

Ще одна сова

Твраини, які вміють ідеально маскуватися

Фото National Geographic

Більше фото "замаскованих" тварин дивіться тут / Фото National Geographic