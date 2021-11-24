Джудіт Пейн пригадала, що раніше вона вже бачила цього ведмедя. Жінка почула, як гавкають собаки, тому підійшла до скляних дверей на вулицю. Коли її побачив хижак, він злякався й втік. Як виявилося, згодом все ж повернувся подрімати.

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Сім'я зазначила, що це не вперше лісові звірі приходять до них у двір. Проте жоден не планував залишатися там на довго чи будувати собі тимчасове житло.

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Яке житло зробив собі ведмідь

Хижак зробив невеличкий підкоп, який допоміг йому вирити нору в 1,5 метра шириною. Після чого ведмідь в неї влігся та заснув, не реагуючи на людей та собак.

Майкл і Джудіт зазначили, що їм не відомо скільки часу хижак провів під їхнім будинком, але припускають, що недовго. Ведмеді в Колорадо тільки почали готуватися до довгої зимової сплячки.

Сім'я викликала на допомогу інспектора державного парку Colorado Parks and Wildlife. Він виманив хижака, розливши біля входу в барліг нашатирний спирт. Чотирилапий прокинувся, вискочив із нори та втік у ліс.

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Дивіться відео: як будили ведмедя

Господарі зазначили, що все ж їм було шкода ведмедя. "Ми вдерлися в їх природне довкілля. Ми – гості на їхній землі. На жаль, таке тут іноді трапляється", – додав Майкл.