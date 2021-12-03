В 2020 году во время самоизоляции студент, которого зовут Вирендар Бхардвадж, развлекался тем, что ловил в округе змей, лягушек, насекомых. Он делал фотографии своих находок и публиковал в социальной сети инстаграмм.

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Одну из фотографий в своей ленте увидел герпетолог Зишан Мирза из Национального центра биологических исследований.

Змея на снимке напоминала обычный олигодон. Однако ученый заметил некоторые уникальные особенности рептилии и решил связаться со студентом.

Согласно просьбе герпетолога, Вирендарь больше месяца искал похожую змею. Студенту удалось поймать даже двоих – самку и самца. Именно они отправились на исследования.

Смотрите видео: как выглядит змея

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Ученые провели соответствующие ДНК тесты и микрокомпьютерную томографию. Это помогло понять, что змеи принадлежат ранее неизвестному виду. Рептилию назвали Oligodon churahensis в честь долины Чура в предгорье Гималаев, где ее нашли.

"Очень интересно наблюдать, как изображение в инстаграм привело к обнаружению такой красивой змеи, которая до недавнего времени оставалась скрытой от мира", — прокомментировал один из исследователей Зишан А. Мирза.

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