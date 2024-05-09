Вони дають змогу оцінити тривалість життя, що залишилася у вихованців різних порід. Дізнайтеся скільки приблизно котячий компаньйон ще буде поряд з вами.

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Вчені назвали вік, у якому помре ваша кішка

Команда вчених провела аналіз записів про 7 396 котів у Великій Британії, які померли в період з січня 2019 року по березень 2024 року. Розподіливши результати за породами та статтю, вчені змогли створити "таблиці смертності" для більш точного прогнозування тривалості життя котів. Це дозволить власникам котів з більшою точністю визначити, скільки проживуть їхні улюбленці.

Так, середня тривалість життя британських котів-компаньйонів від народження становить 11,7 років. Цікаво, що коти-самки, як правило, переживуть своїх самців на 1,33 року, згідно з результатами дослідження.



Таблиця смертності різних порід кішок / Фото Royal Veterinary College

Найбільша тривалість життя спостерігалася у бірманських порід – 14,4 року, за ними слідують змішані породи – 11,9 року, а потім сіамські кішки – 11,7 року. Водночас найкоротша тривалість життя спостерігалася у сфінксів – всього 6,8 року.

Від чого залежить тривалість життя?

Ученим вдалося вивести кілька факторів, які також були пов'язані зі скороченням тривалості життя, а саме:

чистокровність;

надмірна вага;

надмірна худорлявість.

"Таблиці смертності" можна використовувати для домашніх тварин різного віку. Вважається, що вони є цінним інструментом для потенційних власників домашніх тварин і центрів перетримки котів, оскільки дозволяють прогнозувати тривалість життя тварини.

Розробка таблиць смертності є "важливою віхою" в розумінні тривалості життя кішок-компаньйонів. Ці знання надалі можуть допомогти власникам "ухвалювати рішення, щодо яких є сумніви",

– каже доктор Кенді Тенг.

Інший співавтор дослідження, доктор Ден О'Ніл вважає, що й таблиці дадуть змогу власникам "передбачати майбутнє" своїх улюбленців на основі наукових методів.

До слова, раніше Pets24 з'ясовував, скільки живуть коти й кішки. Також у матеріалі можна дізнатися, що впливає на тривалість життя наших домашніх улюбленців.