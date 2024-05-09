Они позволяют оценить оставшуюся продолжительность жизни, питомцев разных пород. Узнайте сколько примерно кошачий компаньон еще будет рядом с вами.

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Ученые назвали возраст, в котором умрет ваша кошка

Команда ученых провела анализ записей о 7 396 котах в Великобритании, которые умерли в период с января 2019 года по март 2024 года. Распределив результаты по породам и полу, ученые смогли создать "таблицы смертности" для более точного прогнозирования продолжительности жизни кошек. Это позволит владельцам кошек с большей точностью определить, сколько проживут их любимцы.

Так, средняя продолжительность жизни британских котов-компаньонов от рождения составляет 11,7 лет. Интересно, что коты-самки, как правило, переживут своих самцов на 1,33 года, согласно результатам исследования.



Таблица смертности различных пород кошек / Фото Royal Veterinary College

Наибольшая продолжительность жизни наблюдалась у бирманских пород – 14,4 года, за ними следуют смешанные породы – 11,9 года, а затем сиамские кошки – 11,7 года. В то же время самая короткая продолжительность жизни наблюдалась у сфинксов – всего 6,8 года.

От чего зависит продолжительность жизни?

Ученым удалось вывести несколько факторов, которые также были связаны с сокращением продолжительности жизни, а именно:

чистокровность;

избыточный вес;

чрезмерная худоба.

"Таблицы смертности" можно использовать для домашних животных разного возраста. Считается, что они являются ценным инструментом для потенциальных владельцев домашних животных и центров передержки котов, поскольку позволяют прогнозировать продолжительность жизни животного.

Разработка таблиц смертности является "важной вехой" в понимании продолжительности жизни кошек-компаньонов. Эти знания в дальнейшем могут помочь владельцам "принимать решения, по которым есть сомнения",

– говорит доктор Кэнди Тенг.

Другой соавтор исследования, доктор Дэн О'Нил считает, что и таблицы позволят владельцам "предсказывать будущее" своих любимцев на основе научных методов.

К слову, ранее Pets24 выяснял, сколько живут коты и кошки. Также в материале можно узнать, что влияет на продолжительность жизни наших домашних любимцев.