Відомо, на першому кадрі, який зробив Дік ван Дуйна відомим, був зображений ховрах. На світлині тварина нюхала квітку, тримаючи її в маленьких лапках.

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Від тоді Дік ван Дуйн й розпочав серйозно займатися фотографією та багато подорожувати, аби отримувати вражаючі результати на своїх світлинах.

Чоловік зазначив, що йому дуже подобається спостерігати за тим, як поводяться тварини. Він намагається зловити їх емоції, щоб показати це людям. Наприклад, Дік у своєму портфоліо має усміхнену лисицю, стрибаючу білку, оленя, що кричить, та мавпочку, яка показує язика.

Фотограф повідомив, що на створення світлини в нього може бути витрачено до 8 годин часу. Найчастіше він робить тисячі кадрів однієї тварини, перш ніж отримати саме той, який хоче. Крім того, може повертатися в те саме місце по кілька разів.

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За роботою Дік ван Дуйна в інстаграм слідкує понад 255 тисяч людей. Усі вони вражені його світлинами та очікують на нові роботи фотографа.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

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