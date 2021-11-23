Известно, что на первом кадре, который сделал Дик ван Дуйна известным, был изображен суслик. На фотографии животное нюхало цветок, держа его в маленьких лапках.

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С того времени Дик ван Дуйн и начал серьезно заниматься фотографией и много путешествовать, чтобы получать впечатляющие результаты на своих кадрах.

Мужчина отметил, что ему очень нравится наблюдать за тем, как ведут себя животные. Он пытается поймать их эмоции, чтобы показать это людям. Например, Дик в своем портфолио имеет улыбающуюся лису, прыгающую белку, кричащего оленя и обезьянку, которая показывает язык.

Фотограф сообщил, что на создание кадра у него может быть потрачено до 8 часов. Чаще он делает тысячи снимков одного животного, прежде чем получить именно тот, который хочет. Кроме того, может возвращаться в то же место по несколько раз.

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За работой Дик ван Дуйна в инстаграм следят более 255 тысяч человек. Все они поражены его фотографиями и ожидают новых работ фотографа.

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, что не только вкусный, но и полезный.

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